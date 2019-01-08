Dövüş sahnesi!

Şarkıcıya kanlı dayak karakolluk oldu. Olay İstanbul'da yaşandı. Yurt içi ve yurt dışında solist olarak sahne alan Sılanaz Pilsin (38), 8 Aralık akşamı İstanbul Bahçeşehir'de ıssız bir yerde darp edildi. Yüzü kan içinde kalan kadın olay yerinde kaçarak kurtuldu. Pilsin, kendisini döven iki kadından birinin Gönül D. (34) olduğunu öne sürdü. Muhasebeci Saadet Ç. (33) ise D.'nin kendisine gönderdiği bıçaklı video mesajında ölümle tehdit edildiğini belirterek şikayetçi oldu. Halk müziği sanatçısı Gönül D. ise kimseyi darp etmediğini söyleyerek, yüzünün monte edildiği çıplak fotoğrafların Pilsin ve Saadet tarafından ailesine ve arkadaşlarına gönderildiğini iddia etti. Savcılık şikayet başvurusunda Gönül D.'nin, Sılanaz Pilsin'e yönelik 'Ölümle tehdit', 'Hakaret', 'Kasten yaralama', 'Cinsel taciz' ve 'Kişiyi hürriyetinden alıkoyma' suçlarını işlediği öne sürüldü.
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