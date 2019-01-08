İlk olarak 29 Ekim 1959'da yayınlanan Fransız çizgi roman Asteriks, 60 yaşında. 60'ıncı yıldönümü vesilesiyle, 24 Ekim'de Galyalı kahramanın yeni bir macerasının yayınlanacağı müjdesi verildi. Yeni grubun adı açıklanmamakla birlikte, 9 resimli çizgi roman şeridinde ilk çizimin Asteriks ile başladığı belirtildi. Asteriks, 1977'ye kadar Albert Uderzo tarafından çizildi ve eşi Rene Goscinny tarafından da yazıldı. Goscinny'nin o yıl hayatını kaybetmesinden sonra ise Albert Uderzo yazma işini de üstlendi. Fransa'nın en tanınmış çizgi romanı olan Asteriks, toplam 33 macera yaşadı, maceraları 100'den fazla dilde yayınlandı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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