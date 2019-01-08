Adliye çetesi

Vatandaşın hak aramak için başvurduğu hukuk adamları 'pes' dedirtti. Biri Bursa'da, biri Denizli'de avukat ve zabit katibi iki hukuk adamının yaptığı usulsüz işlemler şoke etti.
HAKİMİN İMZASINI ÇALDI
Denizli'nin Çivril Adliyesi'nde görevli zabit katibi, resmi belgede sahtecilikle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Alınan bilgiye göre; Server Cengiz, Çivril Adliyesi'nde zabıt katibi Engin Paksi'den (36) kendisini dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Cengiz, şunları dile getirdi: "Babamın emekli maaşının 100 bin lirası hesabıma yattı ama paranın üzerinde bloke vardı. Biz de vesayet davası açtık fakat mahkemede görevli zabıt katibi bize bir kağıt uzatarak 'Alın, bununla bankadan paranızı alın. Parayı getirin, dosyanın içine koyacağız' dedi. Parayı çektik ancak zabıt katibinin tutumundan şüphelendik. Savcılık kalemine giderek memurlara olayı anlattık. Orada dolandırılmaya çalışıldığımızı öğrendik." Hakkında soruşturma başlatılan Engin Paksi'nin, Cengiz'in yurt dışında vefat eden babasının emekli maaşındaki blokeyi kaldırmak için hakimin e-imzasının bulunduğu belgeyi izinsiz temin ettiği belirlendi. Gözaltına alınan Engin Paksi, çıkarıldığı mahkemece 'resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık' suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
YAĞMA, ŞANTAJ, YARALAMA
Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avukat Hakan K. ve beraberinde çalışan 9 kişiye yönelik suç örgütü kurmak ve tefecilik iddiasıyla operasyon düzenledi. Zanlıların, vatandaşlardan 1.5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği, tefecilik, ateşli silahla yaralama, zorla senet imzalatma, yağma, şantaj, suç üstlenme gibi suçlara karıştığı ileri sürüldü. Hakan K., K.G.K., V.G., A.H., M.Ç., S.D., I.K., M.D.,
S.D. ve H.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Avukat Hakan K. ve 4 kişi tutuklandı. Ayrıca, Bursa Adliyesi İcra Müdürlüğü'ne çalışan bazı memurların istifa ederek çeteye katıldığı iddia edildi.
Hakan K.'nın bürosunun da aralarında bulunduğu çok sayıda adreste arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda silah ve 2 tane operasyonel balistik yelek ele geçirildi.
HAKİMİN İMZASINI ÇALDI
Denizli'nin Çivril Adliyesi'nde görevli zabit katibi, resmi belgede sahtecilikle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Alınan bilgiye göre; Server Cengiz, Çivril Adliyesi'nde zabıt katibi Engin Paksi'den (36) kendisini dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Cengiz, şunları dile getirdi: "Babamın emekli maaşının 100 bin lirası hesabıma yattı ama paranın üzerinde bloke vardı. Biz de vesayet davası açtık fakat mahkemede görevli zabıt katibi bize bir kağıt uzatarak 'Alın, bununla bankadan paranızı alın. Parayı getirin, dosyanın içine koyacağız' dedi. Parayı çektik ancak zabıt katibinin tutumundan şüphelendik. Savcılık kalemine giderek memurlara olayı anlattık. Orada dolandırılmaya çalışıldığımızı öğrendik." Hakkında soruşturma başlatılan Engin Paksi'nin, Cengiz'in yurt dışında vefat eden babasının emekli maaşındaki blokeyi kaldırmak için hakimin e-imzasının bulunduğu belgeyi izinsiz temin ettiği belirlendi. Gözaltına alınan Engin Paksi, çıkarıldığı mahkemece 'resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık' suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
YAĞMA, ŞANTAJ, YARALAMA
Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avukat Hakan K. ve beraberinde çalışan 9 kişiye yönelik suç örgütü kurmak ve tefecilik iddiasıyla operasyon düzenledi. Zanlıların, vatandaşlardan 1.5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği, tefecilik, ateşli silahla yaralama, zorla senet imzalatma, yağma, şantaj, suç üstlenme gibi suçlara karıştığı ileri sürüldü. Hakan K., K.G.K., V.G., A.H., M.Ç., S.D., I.K., M.D.,
S.D. ve H.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Avukat Hakan K. ve 4 kişi tutuklandı. Ayrıca, Bursa Adliyesi İcra Müdürlüğü'ne çalışan bazı memurların istifa ederek çeteye katıldığı iddia edildi.
Hakan K.'nın bürosunun da aralarında bulunduğu çok sayıda adreste arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda silah ve 2 tane operasyonel balistik yelek ele geçirildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.