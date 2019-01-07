Neşter yarası!

Bursa'da iki çocuk babası Mehmet Dal (24), uzun yıllar kilolarından şikayetçi olduğu için zayıflamaya karar verdi. İzmir'de özel bir hastanede Doktor M.K'ye mide küçültme ameliyatı yaptırdı. Ancak ertesi gün rahatsızlandı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Midesinde sızıntı olduğu görülünce, tekrar ilk ameliyatı olduğu hastaneye nakledildi. Tekrar operasyona alınan genç, kendini toparlayamadı. Komaya girdi, sevk edildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. İstanbul Adli Tıp Kurumu, yapılan otopsi sonucu doktor M.K'yi "tamamen kusurlu" buldu.