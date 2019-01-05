A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli? Her hafta müşterilerine yeni kampanyalı ürünler imkanı sağlayan A101'in bu hafta yayınladığı Haftanın Yıldızları ve Çok Al Az Öde başlıklı aktüel ürünler kataloğu listesinde gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine birçok fırsat bulunuyor. İşte A101 5-11 Ocak aktüel ürünler listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (5-11 OCAK)

1000 GR. Karadem Rize Siyah Çay 18,25 TL yerine 16,25 TL

400 gram kombinet dana sote 19,95 TL yerine 17,95 TL

250 gram Tarabya Hellim peyniri 7,95 TL yerine 5,95 TL

500 gram Tarabya telli eritme peyniri 13,95 TL yerine 10,95 TL

500 gram Nimet kurabiye çeşitleri 5,75 TL yerine 4,75 TL

135 gram dondurulmuş künefe 2,65 TL yerine 2,15 TL

A101 5-11 OCAK AKTÜEL ÜRÜEN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN