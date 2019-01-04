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  • 05.01.2019 07:39

'den Marmara'ya yoğun kar uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl? 5 Ocak 2019

ile ilgili üst üste son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlanan tahminlerde özellikle Marmara bölgesi başta olmak üzere yurdun büyük kısmı yoğun kar yağışına karşı uyarılıyor. Vatandaşlar hafta sonu tatilinin ilk gününde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte 5 Ocak 2019 Cumartesi hava durumu...

Meteoroloji'den Marmara'ya yoğun kar uyarısı

5 Ocak 2019 hava durumu nasıl olacak? Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası yurdun batı bölgelerini etkilemeye başladı. Dün Marmara bölgesi ve Kuzey Ege'de yer yer yoğun kar yağışları yaşandı. Hava sıcaklığının 0 derecelere kadar düşmesi ile birlikte don olayları da görüldü. Meteoroloji soğuk havanın çarşamba gününe kadar etkisini sürdüreceğini açıkladı. Hava durumu tahminlerini takvim.com.tr olarak sizler için derledik...

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