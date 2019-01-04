5 Ocak 2019 hava durumu nasıl olacak? Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası yurdun batı bölgelerini etkilemeye başladı. Dün Marmara bölgesi ve Kuzey Ege'de yer yer yoğun kar yağışları yaşandı. Hava sıcaklığının 0 derecelere kadar düşmesi ile birlikte don olayları da görüldü. Meteoroloji soğuk havanın çarşamba gününe kadar etkisini sürdüreceğini açıkladı. Hava durumu tahminlerini takvim.com.tr olarak sizler için derledik...