5 Ocak 2019 hava durumu nasıl olacak? Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası yurdun batı bölgelerini etkilemeye başladı. Dün Marmara bölgesi ve Kuzey Ege'de yer yer yoğun kar yağışları yaşandı. Hava sıcaklığının 0 derecelere kadar düşmesi ile birlikte don olayları da görüldü. Meteoroloji soğuk havanın çarşamba gününe kadar etkisini sürdüreceğini açıkladı. Hava durumu tahminlerini takvim.com.tr olarak sizler için derledik...
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