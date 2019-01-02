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Mutlu seneler

, a büyük bir coşkuyla girdi. Yurdun dört bir yanından rengarenk görüntüler geldi. Vatandaşlar iyi dileklerle 2019 yılına "Merhaba" dedi.



KOMŞU EDİRNE'DE EĞLENDİ
Edirne yeni yıl için süslendi. Komşu ülkeler Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistler de Edirne'de doyasıya eğlendi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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