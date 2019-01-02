Mutlu seneler

Türkiye, yeni yıla büyük bir coşkuyla girdi. Yurdun dört bir yanından rengarenk görüntüler geldi. Vatandaşlar iyi dileklerle 2019 yılına 'Merhaba' dedi. KOMŞU EDİRNE'DE EĞLENDİ Edirne yeni yıl için süslendi. Komşu ülkeler Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistler de Edirne'de doyasıya eğlendi. NUMBER VAN Van'da bulunan eğlence merkezleri, yeni yıl kutlamaları nedeniyle adeta dolup taştı. İranlı turistler de Van'a aktı... O SES CANAN Prof. Dr. Canan Karatay, Bodrum'daki bir mekanda yeni yılı karşıladı. Sahneye çıkıp şarkı söyleyen ünlü doktor, performansıyla beğeni topladı. KARDA GÖBEK ŞOV Kış turizminin gözde mekanlarından Palandöken'de tatilciler, yeni yıla coşkuyla girdi. Tatilciler, lapa lapa yağan karda, organtal Nagihan'ın göbek şovu eşliğinde eğlendi.
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