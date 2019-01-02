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  • 02.01.2019 14:34
  • Son Güncelleme: 02.01.2019 15:15

2019'da tatiller kaç gün olacak? İşte günleri...

Yılbaşı kutlamaları ardından a girdiğimiz ilk günlerde merak edilen konulardan biri de tatil takvimi oldu. 2019 yılında , dini bayram tatilleri Resmi Gazete’de yayınlandı. Peki, 2019'de kaç gün resmi tatil olacak? günleri ne zaman? 2019 dini günler, özel günler ne zaman? İşte detaylar...

2019'da tatiller kaç gün olacak? İşte 2019 resmi tatil günleri...

Tüm Türkiye'de büyük coşku ile kutlanan yılbaşı ile a girdik. 2019 yılı takvimine göre çalışan kesim toplam 121 gün tatil yapacak. Bunların 104'ünü haftasonu tatil günleri oluştururken; 17'sini cumartesi ve pazara denk gelmeyen resmi tatil günleri kapsıyor. Peki, günleri ne zaman? Özel günler, dini günler hangi tarihe denk geliyor? İşte 2019 takvimi...

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı
23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü
30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı
28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi
29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

2019 DİNİ TATİLLER

03 Haziran 2019 Pazartesi Arefesi
04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)
05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)
06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

10 Ağustos 2019 Cumartesi Arefesi
11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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