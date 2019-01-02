2019'da tatiller kaç gün olacak? İşte 2019 resmi tatil günleri...

Tüm Türkiye'de büyük coşku ile kutlanan yılbaşı ile yeni yıla girdik. 2019 yılı takvimine göre çalışan kesim toplam 121 gün tatil yapacak. Bunların 104'ünü haftasonu tatil günleri oluştururken; 17'sini cumartesi ve pazara denk gelmeyen resmi tatil günleri kapsıyor. Peki, 2019 resmi tatil günleri ne zaman? Özel günler, dini günler hangi tarihe denk geliyor? İşte 2019 resmi tatiller takvimi...

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ



01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

2019 DİNİ TATİLLER



03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)