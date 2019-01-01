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Yol ayrımı!

Esenyurt’ta park edilen kamyon, yokuş aşağı kayarak dehşet saçtı. Şoför baba ve oğlu aracı durdurmak istedi. Genç adam hayatını kaybetti.

Yol ayrımı!
Yokuşta kayan kamyonu durdurmak isteyen şoför baba yaralandı, oğlu aracın altında kalarak can verdi. Korkunç dün Esenyurt'ta meydana geldi. Sürücü Tevfik Biter ve oğlu Güven Biter, kamyonu çalışır halde park ederek aşağı indi. Ancak araç henüz bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı kaymaya başladı. Baba-oğul kamyonun peşinden koşarak durdurmaya çalıştı. Bu sırada , dengesini kaybedip düştü. Aracın altında kaldı. Baba Biter, oğlunu kurtarmaya çalışsa da çabaları yetmedi. Kazada ağır yaralanan genç adam özel bir hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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