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  • 01.01.2019 19:33

’te silahlı saldırı! Boşandığı eşinin ağabeyini...

’te bir şahıs, boşandığı eşinin ağabeyini sokak ortasında silahla bacağından vurdu.



Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kepenek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşandığı eşinin evine giden K.O, tabancayla eski eşi S.Ö'nün ağabeyi B.Ö'yü sokak ortasında bacağından vurdu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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