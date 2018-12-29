Baba yüreği!

Çocuğu kurtaran baba minibüsün altında kalarak can verdi. Akılalmaz kaza dün İstanbul Bahçelievler'de meydana geldi. Orhan Yenice, eşi Esin Yenice ve bebeğiyle yolda yürüyordu. Çantasını unutan kadın eve döndü. Bu sırada bir minibüs kaymaya başladı. Aracın kendisine doğru geldiğini fark eden Yenice son bir hamleyle bebek arabasını ileri doğru itti. Çocuğunu kurtarmayı başaran kahraman baba aracın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Eşinin gözleri önünde can verdiğini söyleyen Esin Yenice, "Çok zor ve kötü bir andı. Aklımdan çıkmıyor, her saniyesi aklımda. Önce Orhan'ı yerde gördüm sonra Melih Berat'ın arabasının sıkıştığını gördüm. Çocuğa baktım bir şeyi yoktu. Hiçbir kelime açıklamıyor acımızı. Bundan sonraki dualarıma hep Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın diyorum. Her geçen gün daha kötüleşiyor. Zaman ilaç olmuyor" dedi.
Görüntülerde Orhan Yenice, yol kenarında eşini beklediği sırada minibüs hareket ediyor ve adamı otoparkın teline sıkıştırarak eziyor.
Görüntülerde Orhan Yenice, yol kenarında eşini beklediği sırada minibüs hareket ediyor ve adamı otoparkın teline sıkıştırarak eziyor.
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