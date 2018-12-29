Baba yüreği!

kurtaran baba minibüsün altında kalarak can verdi. Akılalmaz kaza dün İstanbul Bahçelievler'de meydana geldi., eşive bebeğiyle yolda yürüyordu. Çantasını unutan kadın eve döndü. Bu sırada bir minibüs kaymaya başladı.Çocuğunu kurtarmayı başaran kahraman baba aracın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Eşinin gözleri önünde can verdiğini söyleyen, "Çocuğa baktım bir şeyi yoktu. Hiçbir kelime açıklamıyor acımızı. Bundan sonraki dualarıma hep" dedi.