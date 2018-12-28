Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde tek odalı evde yaşayan 63 yaşındaki Selime G. isimli kadının bahçesinde beslediği yaklaşık 30 sokak köpeği vatandaşların başına bela oldu. Uzun zamandır hayvanlara bakan Selime G., mahallelinin telkinlerini hiçe sayarak köpeklerin sayısını artırarak hem evinde hem de bahçesinde bakmaya devam etti. Başıboş sokak köpekleri sürü halinde gezerek her gün vatandaşlara saldırarak zarar vermeyi sürdürdü. Çocukların geceleri uyuyamadığı, mahallelilerin misafirlerine nezaret ettikleri sokak üzerinde huzur kalmayınca işler çığırından çıktı. Son olarak iddiaya göre, yaşlı kadının bahçesine ölen sokak köpeklerini bahçesine gömüldüğünün öğrenilmesi üzerine vatandaşlar soluğu polis karakolunda aldı.