Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 28.12.2018 19:11
  • Son Güncelleme: 28.12.2018 19:15

30’un üzerinde le tek göz odada yaşayan kadın na alındı

İstanbul Arnavutköy’de yaşlı bir kadının baktığı çok sayıda , mahallede bulunan vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Köpeklerinin vatandaşlara saldırılarının artması sonucu mahalle sakinleri savcılığa giderek şikayette bulundu. üzerinde başıboş köpekler belediye ekipleri tarafından toplatılırken, köpeklerin bakımını üstlenen kadın na alındı.



Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde tek odalı evde yaşayan 63 yaşındaki Selime G. isimli kadının bahçesinde beslediği yaklaşık 30 sokak köpeği vatandaşların başına bela oldu. Uzun zamandır hayvanlara bakan Selime G., mahallelinin telkinlerini hiçe sayarak köpeklerin sayısını artırarak hem evinde hem de bahçesinde bakmaya devam etti. Başıboş sokak köpekleri sürü halinde gezerek her gün vatandaşlara saldırarak zarar vermeyi sürdürdü. Çocukların geceleri uyuyamadığı, mahallelilerin misafirlerine nezaret ettikleri sokak üzerinde huzur kalmayınca işler çığırından çıktı. Son olarak iddiaya göre, yaşlı kadının bahçesine ölen sokak köpeklerini bahçesine gömüldüğünün öğrenilmesi üzerine vatandaşlar soluğu polis karakolunda aldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam Haberleri30’un üzerinde köpekle tek göz odada yaşayan kadın gözaltına alındı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar