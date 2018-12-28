şifa saçıyor. Sağlığın şifreleri mucize bitkilerden geliyor. Tüm dünyada kitapları milyonlar satan şifacıbitkilerin hastalıklar üzerindeki mucizevi etkilerini anlatıyor., doktorların bile iyileştiremediği hastaları ayağa kaldıran Treben'in doğal eczanesini, okuyucularıyla buluşturuyor. Treben, guatrdan inmeye kadar çok sayıda hastalığın şifasının doğada saklı olduğunu söylüyor. Doktor kontrolünde uygulanması gerekenşöyle özetliyor: