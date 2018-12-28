Doğa şifa saçıyor. Sağlığın şifreleri mucize bitkilerden geliyor. Tüm dünyada kitapları milyonlar satan şifacı Maria Treben, bitkilerin hastalıklar üzerindeki mucizevi etkilerini anlatıyor. TAKVİM, doktorların bile iyileştiremediği hastaları ayağa kaldıran Treben'in doğal eczanesini, okuyucularıyla buluşturuyor. Treben, guatrdan inmeye kadar çok sayıda hastalığın şifasının doğada saklı olduğunu söylüyor. Doktor kontrolünde uygulanması gereken bitkisel tedavi yöntemlerini şöyle özetliyor:
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