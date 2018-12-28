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  • 28.12.2018 15:47
  • Son Güncelleme: 28.12.2018 16:00

ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı tarihini açıkladı

işlemleri, bugün gerçekleştirilen kura çekimi ile birlikte en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Diyanet işleri Başkanlığı tarafından hac kura sonuçlarına göre hacca gitmeye hak kazanan hacı adaylarının yapacağı kesin kayıt tarihi belli oldu. Peki, 2019 yapılacak?

Hac kesin kayıt ne zaman?

ne zaman başlayacak? Diyanet Başkanlığı tarafından kayıt yenileme ve yeni kayıt olarak hacı adaylarının başvuruları 8-14 Aralık'ta alındı. Bugün gerçekleştirilen kura çekimi ile birlikte hacca gitmeye hak kazananlar belirlenecek. Hac kesin kayıt işlemlerinin yapılacağı tarih açıklandı. Peki, 2019 ? İşte ayrıntılar...

2019 HAC KESİN KAYIT NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre, kurada kesin kayıt hakkı kazanan Hacı adayları 02-11 Ocak 2019 tarihleri arasında "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler.

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2019 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.

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