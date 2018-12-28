Hac kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Hac kura sonuçları isim isim liste saat 23.00'de Diyanet'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Sonuçlara göre kayıt hakkı kazanan 80 bin aday Suudi Arabistan Riyali ile Hac ücretlerini yatıracaklar. Peki, 2019 Hac fiyatları ne kadar? 1 Riyal kaç TL?

1 Riyal 1,40 Türk Lirası'na denk geliyor.

2019 HAC FİYATLARI NE KADAR?

Hac fiyatları her yıl, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirleniyor. Hac fiyatları belirlenirken, ulaşım, konaklama, Arafat'ta klimalı çadır gibi hizmetlerin Suudi Arabistan Devleti'ne ödenen ücretler, sağlık, yemek, rehberlik, görevli personel giderleri, hacı adaylarına verilen malzemeler, kurban ve sair kalemler dikkate alınarak belirleniyor.

2019 yılında Hac fiyatları ile ilgili net bir rakam olmamakla birlikte 2 kişilik odanın 24 bin SAR ile 25.500 SAR arasında olması bekleniyor. 4 kişilik odalar için ise minimum fiyatın 17.250 SAR'dan başlayacağı tahmin ediliyor.