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  • 27.12.2018 17:48
  • Son Güncelleme: 27.12.2018 18:07

Son dakika: 'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü ’ın İliç İlçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem

'da saat 17.36'da merkez üssü İliç ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre deprem, yerin 12.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde can ya da mal kaybı olmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 4.3 derinliğini ise 10 kilometre olarak açıkladı.

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