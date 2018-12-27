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  • 27.12.2018 18:55

Küçük çocuk dehşeti yaşadı!

'da bir sitenin girişinde bulunan, kapalı otomatik nın üzerinden içeriye geçmeye çalışan çocuk, kapının aniden açılmaya başlamasıyla zor anlar yaşadı. Eşofmanı demire takılarak düşme tehlikesi geçiren çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Küçük çocuk dehşeti yaşadı!

Olay, Altın ilçesinde meydana geldi. Bir sitenin önünde oyun oynayan 3 çocuktan biri, içeriye girmek için kapalı olan otomatik nın üzerine çıktı. Kapının önüne bir araç yaklaşınca otomatik kapı açılmaya başladı. Bu esnada demirin üzerinde panikleyen çocuk düşme tehlikesi yaşadı. Eşofmanı demire takılınca çocuk aşağıya inemedi. Çocuk araçtan inen bir kişi ve arkadaşlarının yardımıyla demirin üzerinden yara almadan kurtarıldı. Olay çevredeki güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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