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  • 28.12.2018 07:19

'ta kan donduran olay! Çocukların ağlamasıyla ortaya çıktı

'ta 2 çocuk annesi 21 yaşındaki Z.Ş. isimli kadın, eşi tarafından doğalgaz borusuna eşarpla asılı halde bulundu. Olay ise komşuların ağlayan çocukların sesini duymasıyla ortaya çıktı.

Kan donduran olay! Çocukların ağlamasıyla ortaya çıktı

Olay, saat 21.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Toki Konutları'nda meydana geldi. Binanın 5'inci katındaki daireden çocukların ağlama sesleri duyan komşular, durumu markette çalışan Z.Ş.'nin eşi Y.Ş.'ye (27) bildirdi. Evine gelen ancak içeri giremeyen Y.Ş., itfaiyeden yardım istedi.

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