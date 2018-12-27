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  • Son Güncelleme: 28.12.2018 07:59

uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! 28 Aralık 2018

ile ilgili son dakika tahminleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı. Meteoroloji'nin sitesinde yer alan tahminlere göre hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 2-4 derece arası artacağı açıklandı. Peki ama ? İstanbul'da bugün hava nasıl? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte 28 Aralık 2018 Cuma hava durumu tahminleri...

Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin yeni tahminleri yayınlayarak vatandaşları uyardı. Özellikle hafta sonu tatilini fırsat bilerek plan yapan vatandaşlar için "kar yağışı" uyarısında bulunan Meteoroloji, don tehlikesine karşı da dikkatli olunmasını istedi. İşte Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri...

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