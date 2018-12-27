Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin yeni tahminleri yayınlayarak vatandaşları uyardı. Özellikle hafta sonu tatilini fırsat bilerek plan yapan vatandaşlar için "kar yağışı" uyarısında bulunan Meteoroloji, don tehlikesine karşı da dikkatli olunmasını istedi. İşte Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri...
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