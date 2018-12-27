Hac kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. İslamın 5 şartı arasında yer alan 'Hacca Gitmek' ibadetini yerine getirmek isteyen Hacı adayları kura çekimi için heyecan içinde. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kura çekiminin 28 Aralık'ta yapılacağı bildirilmişti. Peki, hac kura çekimi saat kaçta başlayacak? 2019 Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...

HAC KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kutsap topraklara gitmek ve hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları için kura çekimi 28 Aralık 2018 Cuma günü saat 15.00'de başlayacak.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar aynı gün içerisinde internet üzerinden adayların erişimine açılacak. Hacı adayları, kura sonuçlarına Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek.

Kesin kayıt ne zaman?

Hac kura sonuçları açıklandıktan sonra kesin kayıt ile ilgili detaylı bilgiler daha sonra Diyanet tarafından yayınlanacak.