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  • 27.12.2018 11:37
  • Son Güncelleme: 27.12.2018 11:48

? 2019 Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hac kuraları için geri sayım başladı. 'in yayınladığı takvime göre, 2019 Hac görevini yerine getirecekler için ön başvurular 8-14 Aralık'ta alındı. Adaylar kura çekimi için heyecan içinde. 28 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ardındından kayıt hakkı kazananlar belirlenecek ve kesin kayıt işlemleri başlayacak. Peki, ? ?

Hac kura çekimi saat kaçta başlayacak?

Hac kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. İslamın 5 şartı arasında yer alan 'Hacca Gitmek' ibadetini yerine getirmek isteyen Hacı adayları kura çekimi için heyecan içinde. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kura çekiminin 28 Aralık'ta yapılacağı bildirilmişti. Peki, hac kura çekimi saat kaçta başlayacak? 2019 Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...

HAC KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kutsap topraklara gitmek ve hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları için kura çekimi 28 Aralık 2018 Cuma günü saat 15.00'de başlayacak.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar aynı gün içerisinde internet üzerinden adayların erişimine açılacak. Hacı adayları, kura sonuçlarına Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek.

Kesin kayıt ne zaman?

Hac kura sonuçları açıklandıktan sonra kesin kayıt ile ilgili detaylı bilgiler daha sonra Diyanet tarafından yayınlanacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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