Tarih kül oldu!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 1850'li yıllarda yapılan 3 katlı tarihi konak alevlere teslim oldu. Geceyi aydınlatan alevler karşısında duramayan tarihi konağın büyük kısmı çökerken, itfaiye erleri ise duvar altında kalmaktan son anda kurtuldu. Alevlerin adeta göğe yükseldiği tarihi bina ise havadan görüntülendi. Geceyi aydınlatan alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmaları sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada yangın haberini alır almaz olay yerine gelen Müjgan Şenol ve eşi Hayri Şenol, gözyaşlarını tutamadı. Çöken duvarların altında bulunan itfaiyeciler ise son anda kurutulurken, park halindeki bir araç hasar gördü.
Yanan tarihi binanın mimarisi çok özeldi.
Yanan tarihi binanın mimarisi çok özeldi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.