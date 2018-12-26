Tarih kül oldu!

'ünlçesinde 1850'li yıllarda yapılan 3 katlı tarihi konak alevlere teslim oldu. Geceyi aydınlatan alevler karşısında duramayan tarihi konağın büyük kısmı çökerken, itfaiye erleri ise duvar altında kalmaktan son anda kurtuldu. Alevlerin adeta göğe yükseldiği tarihi bina ise havadan görüntülendi. Geceyi aydınlatan alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmaları sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.Çöken duvarların altında bulunanise son anda kurutulurken, park halindeki bir araç hasar gördü.Yanan tarihi binanın mimarisi çok özeldi.