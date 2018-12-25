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  • Son Güncelleme: 26.12.2018 03:28

: 'de otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var

'den Ankara yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 62 AR 671 plakalı yolcu otobüsü, Akpınar ilçesi yakınında kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.


Kırşehir'den Ankara yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 62 AR 671 plakalı yolcu otobüsü, Akpınar ilçesi yakınında kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.

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