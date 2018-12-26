CNN International, Avrupa'daki en iyi plajları açıkladı... Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi, Zlatni Rat Plajı ve Myrtos Plajı, Avrupa'nın en iyileri olarak gösterildi. Yaz aylarında muhteşem plajları ve doğasıyla yerli-yabacı binlerce turist için dünyaca ünlü bir çekim merkezi olan Fethiye bir çok güzelliğe ev sahipliği yaptığı bilinen bir gerçek. Doğa harikası lagünü ile Ölüdeniz, kelebekleriyle ünlü Kelebekler Vadisi, yüz binlerce turisti ağırlıyor. Kelebekler Vadisi de Dünya Mirasını Koruma Vakfı (World Heritage Foundation) tarafından, üzerindeki endemik bitki türlerinin zenginliği nedeniyle dünya üzerinde korunması gerekli 100 dağdan biri olarak ilan edilmişti. CNN, hem Ölüdeniz hem de Kelebekler Vadisi'nin plajının da eşsiz olduğunu yazdı. Hırvatistan'daki en çok fotoğrafı çekilen kumsal olan Zlatni Rat, Dalmaçya bölgesinin güney sahilinde yer alıyor ve çok beğeniliyor. Yunanistan'daki Myrtos Plajı, "Kaptan Corelli'nin Mandolin"i filmi ile dikkat çekti. Hala da turistlerin gözdesi.
- Yaşam
- 26.12.2018
- Gazete
CNN Ölüdeniz ile Kelebekler Vadisi’ne övgüler yağdırdı
Ünlü Amerikan televizyonu ve internet sitesi CNN, Avrupa’nın en iyi plajları listesinde Ölüdeniz ile Kelebekler Vadisi’ne övgüler yağdırdı. CNN, “Gidenler mutlu ayrılıyor” yorumunu yaptı...
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