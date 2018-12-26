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Ölüdeniz ile ’ne övgüler yağdırdı

Ünlü Amerikan televizyonu ve internet sitesi , ’nın en iyi plajları listesinde Ölüdeniz ile ’ne övgüler yağdırdı. CNN, “Gidenler mutlu ayrılıyor” yorumunu yaptı...

Avrupa’nın incileri
CNN International, 'daki en iyi plajları açıkladı... Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi, Zlatni Rat Plajı ve Myrtos Plajı, Avrupa'nın en iyileri olarak gösterildi. Yaz aylarında muhteşem plajları ve doğasıyla yerli-yabacı binlerce için dünyaca ünlü bir çekim merkezi olan Fethiye bir çok güzelliğe ev sahipliği yaptığı bilinen bir gerçek. Doğa harikası lagünü ile Ölüdeniz, kelebekleriyle ünlü Kelebekler Vadisi, yüz binlerce turisti ağırlıyor. de Dünya Mirasını Koruma Vakfı (World Heritage Foundation) tarafından, üzerindeki endemik bitki türlerinin zenginliği nedeniyle dünya üzerinde korunması gerekli 100 dağdan biri olarak ilan edilmişti. , hem Ölüdeniz hem de Kelebekler Vadisi'nin plajının da eşsiz olduğunu yazdı. Hırvatistan'daki en çok fotoğrafı çekilen kumsal olan Zlatni Rat, Dalmaçya bölgesinin güney sahilinde yer alıyor ve çok beğeniliyor. 'daki , "Kaptan Corelli'nin Mandolin"i filmi ile dikkat çekti. Hala da turistlerin gözdesi.

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