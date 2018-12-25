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  • 26.12.2018 05:28

'da derede ceset bulundu

'nın Yüreğir ilçesinde derede erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Yukarıçiçekli Mahallesi'nde bir tarlada çalışan işçiler derede ceset olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.




Adana'nın Yüreğir ilçesinde derede erkek cesedi bulundu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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