Bahçesaray ilçesinde dün başlayan kar yağışı etkili olmayı sürdürürken, hayatı da olumsuz yönde etkiledi. Ulaşımın da aksaması üzerine eğitime ara verildi. Van Valiliği, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün için ara verildiğini açıkladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.