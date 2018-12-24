Bahçesaray ilçesinde dün başlayan kar yağışı etkili olmayı sürdürürken, hayatı da olumsuz yönde etkiledi. Ulaşımın da aksaması üzerine eğitime ara verildi. Van Valiliği, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün için ara verildiğini açıkladı.