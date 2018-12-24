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  • 24.12.2018 10:13

Bahçesaray'da okullar kar nedeniyle tatil edildi

'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun bir şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir günlük ara verildi.

Valilik duyurdu! O ilde okullar tatil oldu

Bahçesaray ilçesinde dün başlayan kar yağışı etkili olmayı sürdürürken, hayatı da olumsuz yönde etkiledi. Ulaşımın da aksaması üzerine eğitime ara verildi. Valiliği, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün için ara verildiğini açıkladı.

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