Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Canlı bilgi yarışması Hadi bugün 12.30'da 30 bin TL ödülü ile ekranlara gelecek. Hadi'nin yaptığı paylaşımda, "Günümüzün akıllı cihazları ve teknolojileriyle birçok şeyi olduğumuz yerde denemek mümkün. Bugünkü ipucumuz da oturduğumuz yerden binlerce farklı ortama girebileceğimiz bir teknolojiyle ilgili. Dijital bir gözlük takıp üç boyutlu sanal bir dünyada hareket edebildiğiniz teknolojinin adı nedir?" denildi. İşte 24 Aralık Hadi ipucu sorusu...

HADİ İPUCU SORUSU (24 ARALIK 2018)

Soru: Üç boyutlu gözlük teknolojisinin adı nedir?

Cevap: SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ (VR GÖZLÜK)

SANAL GERÇEKLİK HAKKINDA

Sanal gerçeklik, insanların hem keşfedip hem de etkileşime girebildiği üç boyutlu bilgisayar teknolojileri ile oluşturulmuş ortama verilen isimdir. Çoğu sanal gerçeklik ortamı bir bilgisayar ekranı yoluyla edinilen görsel tecrübelerden ibarettir. Bunun yanında bazı ortamlar duyma, hareket gibi başka duyulardan da yararlanır.

Latincedeki virtualis kökeninden gelen sanallık, kavram olarak var olmayan ancak sanrılarla var olduğu kabul edilen şeyler için kullanılmıştır. Türk Dil Kurumu'nun karşılığını sanal olarak belirlediği, gerçekte var olmayan kavramlar, olgular ve mekanlar için kullanılır. Terimin kökü 'sanmak' fiilinden gelmektedir. Dolayısıyla sanal bir kavram gerçek ya da var olan değildir. Ancak yine de gerçeğin karşıtı da; yani sahte ya da yanlış da değildir.

Buradan yola çıkarak sanal gerçeklik kavramının gerçek dışı bir yaşam formu olduğu da düşünülemez. Aksine terimden gerçek yaşamın uç noktalarının sanal bir gerçeklik üstünde birbirine dokunduğu ortam algılanmalıdır.