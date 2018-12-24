Metrobüs hare'kedi'

METROBÜS, İstanbul trafiğinin kurtarıcısı olarak seyrine devam ediyor. Araca kedisiyle binenler bile oluyor. Anılar da artıyor.
KEDİ PANİĞİ YAŞADIK
MERTER'DE, elinde kedi kafesi ile bir bayan metrobüse bindi. Bir süre sonra kedi kalabalıktan ve biraz da sıcaktan olacak, kafeste miyavlamaya başladı. Dikkat ettim, özellikle her durak sonrası, metrobüs hızlanınca kedinin miyavlaması ve kafesini tırmalaması daha da artıyordu. Tabii sahibi olan orta yaşlı bayan, çevredeki vatandaşların garip ve gülümseyen bakışları ile mahcup duruma düşüyordu. Topkapı durağını daha yeni geçmiştik. Kedinin aşırı ses çıkarmasına dayanamayan sahibi, kafesi zar zor yere bıraktı ve kediyi çıkarmak istedi. İşte tam bu sırada, kalabalıktan iyice bunalan Tekir cinsi kedi metrobüsün içine kaçtı. Metrobüs bir anda kedinin oradan oraya gitmesi ile karıştı. Metrobüste herkes, korkan ve kaçmaya çalışan kediyi yakalamaya çalışıyordu. Bayrampaşa durağına geliyorduk. Kedinin yakalanması gerekiyordu. Dışarı kaçarsa E-5 Karayolu'nda ezilebilirdi. Bir genç körüğün olduğu yere saklanan kediyi severek kurtardı. Böylece herkes derin bir nefes aldı.
TEYZE YERİME OTURDU...
OKMEYDANI'NDAN metrobüsle Sefaköy'e gidecektim. Hava yağmurlu ve soğuktu. Cam kenarının yanındaki boş yere oturdum. Daha doğrusu oturur gibi oldum ve arkamdan gelen bir ittirme ile yana kaydım. Ben tam "Ne oluyor?" diyecektim. Hemen döndüm ve baktım, benim yerime 60 yaşlarında bir bayan geçmiş ve hiçbir şey olmamış gibi hatta bir iş başarmış gibi de pişkin pişkin oturuyordu. Metrobüstekiler de en az benim kadar şaşırmışlardı. Ben ne diyeceğimi bilemedim ve hiç sesimi çıkarmadan ileriye doğru gittim..
7 ÖNEMLİ TAVSİYE
Her gün metrobüs kullanıyorum. Rahat yolculuk etmek için şu 7 kurala mutlaka uyun:
OTURMAK istiyorsanız ilk durakları tercih edin. Sabah 06:00 ila 07:00, akşam 17:30 ila 18:00 saatlerini kullanın. Yoksa ayakta kalırsınız.
ARACA hangi kapıdan binip ve nerede oturmak istediğinizi önceden belirleyin. Durakta en önde bekleyin.
METROBÜSE binmeden önce gelen araçlara dikkatli bakın. Çünkü birbirinden farklı 4 araç var. Siz uzun olan metrobüsleri seçmeye çalışın.
ASLA önde durmayın. Ayakta iseniz mutlaka cam kenarlarını seçin. Buralardan daha iyi tutunabilirsiniz.
EĞER ayakta kalırsanız mutlaka körüğün bulunduğu bölüme geçin. Buralar özellikle kilolu kişiler için idealdir.
METROBÜSLERDE binmek kadar inmek de çok önemlidir. İnmeye yakın en az 2 durak önce arka ve orta kapıdan harekete geçin.
İNMEDEN önce şoförün kapıyı açmayı unutacağını düşünerek inme butonuna basın. Yine inerken mutlaka sağınızdan inmeye çalışın. Ortadan ya da solunuzdan inmeyin.
KEDİ PANİĞİ YAŞADIK
MERTER'DE, elinde kedi kafesi ile bir bayan metrobüse bindi. Bir süre sonra kedi kalabalıktan ve biraz da sıcaktan olacak, kafeste miyavlamaya başladı. Dikkat ettim, özellikle her durak sonrası, metrobüs hızlanınca kedinin miyavlaması ve kafesini tırmalaması daha da artıyordu. Tabii sahibi olan orta yaşlı bayan, çevredeki vatandaşların garip ve gülümseyen bakışları ile mahcup duruma düşüyordu. Topkapı durağını daha yeni geçmiştik. Kedinin aşırı ses çıkarmasına dayanamayan sahibi, kafesi zar zor yere bıraktı ve kediyi çıkarmak istedi. İşte tam bu sırada, kalabalıktan iyice bunalan Tekir cinsi kedi metrobüsün içine kaçtı. Metrobüs bir anda kedinin oradan oraya gitmesi ile karıştı. Metrobüste herkes, korkan ve kaçmaya çalışan kediyi yakalamaya çalışıyordu. Bayrampaşa durağına geliyorduk. Kedinin yakalanması gerekiyordu. Dışarı kaçarsa E-5 Karayolu'nda ezilebilirdi. Bir genç körüğün olduğu yere saklanan kediyi severek kurtardı. Böylece herkes derin bir nefes aldı.
TEYZE YERİME OTURDU...
OKMEYDANI'NDAN metrobüsle Sefaköy'e gidecektim. Hava yağmurlu ve soğuktu. Cam kenarının yanındaki boş yere oturdum. Daha doğrusu oturur gibi oldum ve arkamdan gelen bir ittirme ile yana kaydım. Ben tam "Ne oluyor?" diyecektim. Hemen döndüm ve baktım, benim yerime 60 yaşlarında bir bayan geçmiş ve hiçbir şey olmamış gibi hatta bir iş başarmış gibi de pişkin pişkin oturuyordu. Metrobüstekiler de en az benim kadar şaşırmışlardı. Ben ne diyeceğimi bilemedim ve hiç sesimi çıkarmadan ileriye doğru gittim..
7 ÖNEMLİ TAVSİYE
Her gün metrobüs kullanıyorum. Rahat yolculuk etmek için şu 7 kurala mutlaka uyun:
OTURMAK istiyorsanız ilk durakları tercih edin. Sabah 06:00 ila 07:00, akşam 17:30 ila 18:00 saatlerini kullanın. Yoksa ayakta kalırsınız.
ARACA hangi kapıdan binip ve nerede oturmak istediğinizi önceden belirleyin. Durakta en önde bekleyin.
METROBÜSE binmeden önce gelen araçlara dikkatli bakın. Çünkü birbirinden farklı 4 araç var. Siz uzun olan metrobüsleri seçmeye çalışın.
ASLA önde durmayın. Ayakta iseniz mutlaka cam kenarlarını seçin. Buralardan daha iyi tutunabilirsiniz.
EĞER ayakta kalırsanız mutlaka körüğün bulunduğu bölüme geçin. Buralar özellikle kilolu kişiler için idealdir.
METROBÜSLERDE binmek kadar inmek de çok önemlidir. İnmeye yakın en az 2 durak önce arka ve orta kapıdan harekete geçin.
İNMEDEN önce şoförün kapıyı açmayı unutacağını düşünerek inme butonuna basın. Yine inerken mutlaka sağınızdan inmeye çalışın. Ortadan ya da solunuzdan inmeyin.
YARIN: Metrobüse binince psikolojim düzeliyor.
Metrobüste yaşadığınız anılarınızı anlatan yazıları ve fotoğraflarınızı mevlut.yuksel@takvim.com.tr'ye yollayın, yayınlayalım.
METROBÜSTE-5 / MEVLÜT YÜKSEL
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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