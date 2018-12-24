Sütün en güzel ve en faydalı hallerinden biri olan kefir, son dönemde öne çıkıyor. Köpüklü koyu kıvamı ile Kafkasya bölgesinden dünyaya yayılan bu lezzet, zengin probiyotik içeriği ile hastalıklarla mücadele bağışıklığa güç veriyor. Uzmanlar, yetişkinlerin günde en fazla 2 bardak kefir içebileceğini belirtiyor. Hastalıklardan koruyan kefirin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

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