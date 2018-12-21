artık adıyla bile korkutmaya yetiyor. Hareketsiz ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları bu hastalığın görülme sıklığını artırıyor.kimi zaman sinsi ilerlediği için geç fark edilen,bu hastalıktan korunmanın, sağlıklı bir beslenme tarzına sahip olmaktan geçiyor.bu hastalığa yakalanma riskinin yaşla birlikte arttığına dikkat çekiyor.Genelde kötü huylu seyreden kolon kanseri en çok 50 yaşından sonra görülüyor. Kalın bağırsakta oluşan polipler, zamanla kansere dönüşüyor. Bu durum erken teşhis edildiğinde hastalar yüzde 80 iyileşiyor.