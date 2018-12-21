Kanser artık adıyla bile korkutmaya yetiyor. Hareketsiz ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları bu hastalığın görülme sıklığını artırıyor. Hemen her eve giren, kimi zaman sinsi ilerlediği için geç fark edilen, sevdiklerimizin hayatını tehdit eden bu hastalıktan korunmanın ilk yolu, sağlıklı bir beslenme tarzına sahip olmaktan geçiyor. Florence Nightingale Hastanesi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Sezer Sağlam, bu hastalığa yakalanma riskinin yaşla birlikte arttığına dikkat çekiyor.
YAŞ 35, RİSK KAPIDA!
Genelde kötü huylu seyreden kolon kanseri en çok 50 yaşından sonra görülüyor. Kalın bağırsakta oluşan polipler, zamanla kansere dönüşüyor. Bu durum erken teşhis edildiğinde hastalar yüzde 80 iyileşiyor.
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