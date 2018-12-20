Meme kanserine rafadan yumurta

Modern çağın getirdiği en riskli hastalık olan kanser, adeta bir salgın gibi yayılıyor. Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) Onursal Başkanı ve İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Meme Sağlığı Bölümü Direktörü Prof. Dr. Vahit Özmen, kadınları olduğu kadar erkekleri de tehdit eden meme kanseriyle ilgili önemli bilgiler veriyor. Bu hastalığın, artık 40'lı yaşlardan önce görülmeye başladığını belirtiyor.

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