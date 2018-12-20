Bugünkü
Takvim

Meme ine rafadan yumurta

Prof. Dr. , siz hayatın şifresini verdi: Sizi üzen erkeklerden uzak durun, yumurta ve balık yiyin.

Meme kanserine rafadan yumurta
Modern çağın getirdiği en riskli hastalık olan kanser, adeta bir salgın gibi yayılıyor. Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) Onursal Başkanı ve İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Meme Sağlığı Bölümü Direktörü Prof. Dr. Vahit Özmen, kadınları olduğu kadar erkekleri de tehdit eden meme kanseriyle ilgili önemli bilgiler veriyor. Bu hastalığın, artık 40'lı yaşlardan önce görülmeye başladığını belirtiyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriMeme kanserine rafadan yumurta
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar