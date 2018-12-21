Diyabete karnabahar

Kış aylarında en çok tüketilen sebzelerin başında gelen karnabahar, lifli içeriği ile mideyi güçlendiriyor. Meme, mide ve kalınbağırsak kanserinden koruyor. Kalp damar sağlığını destekliyor. Güçlü antioksidan içeriği ile hastalıklara savaş açıyor. Kan şekerini dengeliyor, diyabetten koruyor.
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