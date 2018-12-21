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Diyabete karnabahar
Kış aylarında en çok tüketilen sebzelerin başında gelen , lifli içeriği ile mideyi güçlendiriyor. Meme, mide ve kalınbağırsak kanserinden koruyor. Kalp damar sağlığını destekliyor. Güçlü antioksidan içeriği ile hastalıklara savaş açıyor. Kan şekerini dengeliyor, ten koruyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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