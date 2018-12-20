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Müdafaa meşru değil

, motosikletli genci öldüren polis müdürüne ceza verilmesini istedi. Yeniden değerlendirme yapan mahkeme, yakalama kararı çıkardı.

Müdafaa meşru değil
İstanbul'da 2015'te trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu öldüren eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz hakkında verilen "Meşru müdafaa" kararı, 'dan döndü. 1. Ceza Dairesi, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine Bakırköy 2. , dosyayı yeniden ele aldı. İlk kararında direnmedi. Bozma ilamına uyulmasını kararlaştırdı. Hakim, Cumhuriyet savcısının Yılmaz hakkında yakalama emri çıkarılması istemini kabul etti. Hakkında yakalama emri çıkarılan Yılmaz'ın 18 yıl hapisle cezalandırılması isteniyor.
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