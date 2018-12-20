Müdafaa meşru değil

İstanbul'da 2015'te trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu öldüren eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz hakkında verilen "Meşru müdafaa" kararı, Yargıtay'dan döndü. 1. Ceza Dairesi, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı yeniden ele aldı. İlk kararında direnmedi. Bozma ilamına uyulmasını kararlaştırdı. Hakim, Cumhuriyet savcısının Yılmaz hakkında yakalama emri çıkarılması istemini kabul etti. Hakkında yakalama emri çıkarılan Yılmaz'ın 18 yıl hapisle cezalandırılması isteniyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.