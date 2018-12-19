Yemek programıyla tanınan yarışmacı, kısa süreli şöhreti kaldıramadı. MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir, dengesiz hareketleri yüzünden diskalifiye edildi. Özdemir, önceki gün papağanına yaptığı işkence videosunu paylaştı. Büyük bir tepkiyle karşılaştı. Hemen gözaltına alındı. Geceyi karakolda geçiren Özdemir, "Katıldığım yarışmada haksız yere diskalifiye edildim. Daha sonra kendimi toparlayamadım. Psikolojim bozuldu. Alkol aldım. Onun da etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum" dedi. Savcılık, Özdemir'in akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesini istedi.
21 GÜN KARARI
Buna göre Murat Özdemir, 21 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görecek. Ayrıca kendisine 5 bin 254 lira para cezası uygulandı. Papağan ise tedavi altına alındı. Başta Acun Ilıcalı olmak üzere ünlü isimler vahşete sessiz kalmadı, tepki mesajları yolladı;
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Acun: Yargı bu insan müsveddesi için gerekeni yapacaktır.
Alişan: Ruh hastası derhal tımarhaneye...
Burcu Esmersoy: Bu adam cinayet de işler.
Hadise: Bir canlıya şiddet uygulayan canidir.
İşkence gören papağan, tedavisinin tamamlanmasıyla sakinleşti. Hayvan, hekimler tarafından örtüye sarıldı ve beslendi.
21 GÜN KARARI
Buna göre Murat Özdemir, 21 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görecek. Ayrıca kendisine 5 bin 254 lira para cezası uygulandı. Papağan ise tedavi altına alındı. Başta Acun Ilıcalı olmak üzere ünlü isimler vahşete sessiz kalmadı, tepki mesajları yolladı;
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Acun: Yargı bu insan müsveddesi için gerekeni yapacaktır.
Alişan: Ruh hastası derhal tımarhaneye...
Burcu Esmersoy: Bu adam cinayet de işler.
Hadise: Bir canlıya şiddet uygulayan canidir.
İşkence gören papağan, tedavisinin tamamlanmasıyla sakinleşti. Hayvan, hekimler tarafından örtüye sarıldı ve beslendi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.