Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi'nin takipçileri ipucu sorusunu öğrenerek bir adım öne geçmek istiyor. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Hollywood dünyası ilginç başarı hikayeleriyle doludur. Şüphesiz bunlardan biri de Hollywood'a şoför dublörü olarak girip, En İyi Yönetmen dalında Oscar kazanan bir adamın hikayesidir. İpucumuz işte bu yönetmenle ilgili. 1939 yapımı "Rüzgâr Gibi Geçti" ve "Oz Büyücüsü" filmlerinin yönetmeni kimdir?" denildi. İşte 19 Aralık Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (19 ARALIK 2018)

Soru: Öz Büyücüsü ve Rüzgar Gibi Geçti yönetmeni kimdir?

Cevap: VİCTOR FLEMİNG

VİCTOR FLEMİNG KİMDİR?

Victor Fleming, 1889 ile 1949 yılları arasında yaşayan Oscar ödüllü Amerikalı yönetmendir.

1939 yılında Rüzgâr Gibi Geçti filmi ile En İyi Yönetmen Oscarı'nı almıştır. The Wizard of Oz filminin de yönetmenidir.

1998 yılında Amerikan Film Enstitüsü'nün yayınladığı AFI's 100 Years... 100 Movies listesinin ilk 10'nunda iki filmi birden olan tek yönetmendir. Bu filmlerden Rüzgâr Gibi Geçti (1939) dördüncü, The Wizard of Oz (1939) altıncı sırada idi.

ÖZ BÜYÜCÜSÜ FİLMİ HAKKINDA

The Wizard of Oz 1939 yapımı Amerikan fantastik müzikal filmdir. Esasen Victor Fleming tarafından yönetilmiştir. Ve senaryosunun büyük çoğunluğu Florence Ryerson ve Edgar Allan Woolf tarafından yazılmıştır. Ayrıca kapanış jeneriğinde ismi geçmeyen kişilerin işbirliğiyle yazılmıştır.

RÜZGAR GİBİ GEÇTİ FİLMİ HAKKINDA

Rüzgâr Gibi Geçti, orijinal adıyla Gone with the Wind, Margaret Mitchell'ın Pulitzer Ödüllü aynı adlı romanından sinemaya uyarlanmış 1939 ABD yapımı bir filmdir. Film 14 dalda Oscar'a aday olmuş ve 10 dalda bu ödülü kazanmıştır. Zamanında Türkiye sinemalarında da gösterime girmiş, defalarca televizyonlarda oynamıştır.