Mary Turner Thomson, internetten tanıştığı William Allen Jordan'la evlendi. Edinburgh'da yaşayan 53 yaşındaki Mary'nin hikayesi, asıl buradan sonra ilginç hale geldi. William Allen Jordan, karısına kendisinin CIA ajanı olduğunu söyledi. ABD'li William, gizli göreve gittiğini söyleyip haftalarca eve uğramıyordu. Gerçek ise farklıydı. William'ın üç karısı ve 13 çocuğu vardı. Bu durumu öğrenen Mary, tedavi altına alındı.
Mary'nin yaşadıkları birçok filmde beyaz perdeye aktarılmıştı.
Mary'nin yaşadıkları birçok filmde beyaz perdeye aktarılmıştı.
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