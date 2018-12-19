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' ajanıyım' dedi 3 karısı, 13 çocuğu olduğu ortaya çıktı

Edinburgh’dan 53 yaşındaki ’ın hikayesi herkesi şoke etti. “ AJANIYIM” diyerek haftalarca ortadan sürekli kaybolan eşinin; 3 karısı, 13 çocuğu olduğu ortaya çıktı.

Ajan çapkınlığı
Mary Turner Thomson, internetten tanıştığı 'la evlendi. Edinburgh'da yaşayan 53 yaşındaki Mary'nin hikayesi, asıl buradan sonra ilginç hale geldi. William Allen Jordan, karısına kendisinin ajanı olduğunu söyledi. ABD'li William, gizli göreve gittiğini söyleyip haftalarca eve uğramıyordu. Gerçek ise farklıydı. William'ın üç karısı ve 13 çocuğu vardı. Bu durumu öğrenen Mary, tedavi altına alındı.



Mary'nin yaşadıkları birçok filmde beyaz perdeye aktarılmıştı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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