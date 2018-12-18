BİM'de bu hafta aktüel ürünler kataloğu ile gelen sınırlı sayıdaki kampanyalı ürünler satışa çıktı. BİM marketlerde 18-21 Aralık tarihleri arasında satılacak üürnler tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Bu hafta kadınları yakından ilgilendiren ürünler yer alıyor. Makyaj malzemeleri ve bakım ürünlerinin yer aldığı aktüel ürünler kataloğu listesini derledik. İşte BİM 18-21 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi...
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