Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 18.12.2018 11:07

'de bu hafta! 18-21 Aralık 2018 aktüel ürünler kataloğu bakım ürünleri ön planda...

18 Aralık kampanyalı ürünleri satışta. 21 Aralık'a kadar devam edecek indirimli ürünler, bakım ürünlerinden oluşuyor. Kadın ve erkek parfümünün bulunduğu katalog listesinde, makyaj fırça seti, makyaj aynası makyaj çantası, makyaj ürünleri dikkat çekiyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli satılacak? İşte BİM 18-21 Aralık 2018 aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİM'de bu hafta bakım ürünleri ön planda

BİM'de bu hafta aktüel ürünler kataloğu ile gelen sınırlı sayıdaki kampanyalı ürünler satışa çıktı. BİM marketlerde 18-21 Aralık tarihleri arasında satılacak üürnler tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Bu hafta kadınları yakından ilgilendiren ürünler yer alıyor. Makyaj malzemeleri ve bakım ürünlerinin yer aldığı aktüel ürünler kataloğu listesini derledik. İşte BİM 18-21 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİM 18-21 ARALIK KATALOĞU LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriBİM'de bu hafta! 18-21 Aralık 2018 aktüel ürünler kataloğu bakım ürünleri ön planda...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar