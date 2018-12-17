Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Çanakkale Ayvacık merkezli bir deprem meydana geldi.

Yerin 5.6 kilometre altında saat 17.40'ta meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü.

AFAD 4.0 DEDİ

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ayvacık ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.40'ta meydana geldi. Yerin 22,21 kilometre derinliğinde olan deprem, Ayvacık ilçesinde kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.