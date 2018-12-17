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  • 17.12.2018 18:15
  • Son Güncelleme: 17.12.2018 18:20

Son dakika: 'ta korkutan

'de saat 17:40'ta merkez üssü olan 4.0 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Çanakkale'de korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre merkezli bir deprem meydana geldi.

Yerin 5.6 kilometre altında saat 17.40'ta meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü.

AFAD 4.0 DEDİ
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ayvacık ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.40'ta meydana geldi. Yerin 22,21 kilometre derinliğinde olan deprem, Ayvacık ilçesinde kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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