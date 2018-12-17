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  • 17.12.2018 18:18

: 'da koca dehşeti

'da boşanmak isteyen karısına kurşun yağdıran şahıs, a teşebbüs etti. Olayda kadın hayatını kaybederken, intihara teşebbüs eden şahsın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre olay, Tabya Mahallesi'nde yaşandı. Yaklaşık 2 ay önce 25 yıllık kocası Hakkı T.'den (48) ayrılmaya karar veren Meral T.(45) annesinin Bağcılar'daki evine yerleşti. Sabah işe gitmek üzere evden çıkan Meral T., sokakta kocasının kendisini beklediğini gördü. Araçtan inen Hakkı T., Meral T'ye kurşun yağdırdı. Ardından elindeki silahı çenesine dayayan Hakkı T. a teşebbüs etti.

Silah seslerini duyan komşular polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından Meral T.'nin cansız bedeni Kurumuna kaldırılırken, Hakkı T. ise ambulansla hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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