Portakalla gülümseyin!

Sağlıklı ve güçlü dişlere sahip olmanın yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor.
Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, dişleri güçlendiren besinleri sıralıyor:
KEREVİZ: Diş çürüklerini önler. Diş etlerine masaj yapar.
PEYNİR: Ağzın PH dengesini ayarlar. Çürüklerin ilerlemesini durdurur.
YEŞİL ÇAY: Ağız kokusunu önlemeyi sağlar.
KİVİ: İçerdiği C vitamini ile dişleri bakterilerden korur.
YOĞURT: Kalsiyum açısından zengin olan yoğurt diş kayıplarını önler.
MAYDANOZ: Ağız kokusunu giderir.
ÇİLEK: Diş taşı oluşumunu engeller.
ELMA: Kabuğuyla ısırılarak yendiğinde dişleri güçlendirir.
Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, dişleri güçlendiren besinleri sıralıyor:
KEREVİZ: Diş çürüklerini önler. Diş etlerine masaj yapar.
PEYNİR: Ağzın PH dengesini ayarlar. Çürüklerin ilerlemesini durdurur.
YEŞİL ÇAY: Ağız kokusunu önlemeyi sağlar.
KİVİ: İçerdiği C vitamini ile dişleri bakterilerden korur.
YOĞURT: Kalsiyum açısından zengin olan yoğurt diş kayıplarını önler.
MAYDANOZ: Ağız kokusunu giderir.
ÇİLEK: Diş taşı oluşumunu engeller.
ELMA: Kabuğuyla ısırılarak yendiğinde dişleri güçlendirir.
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