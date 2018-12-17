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la gülümseyin!

Portakalla gülümseyin!
lı ve güçlü dişlere sahip olmanın yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor.
Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, dişleri güçlendiren besinleri sıralıyor:

KEREVİZ: Diş çürüklerini önler. Diş etlerine masaj yapar.
PEYNİR: Ağzın PH dengesini ayarlar. Çürüklerin ilerlemesini durdurur.
YEŞİL ÇAY: Ağız kokusunu önlemeyi sağlar.
: İçerdiği C vitamini ile dişleri bakterilerden korur.
: Kalsiyum açısından zengin olan yoğurt diş kayıplarını önler.
MAYDANOZ: Ağız kokusunu giderir.
ÇİLEK: Diş taşı oluşumunu engeller.
ELMA: Kabuğuyla ısırılarak yendiğinde dişleri güçlendirir.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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