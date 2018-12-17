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  • 17.12.2018 09:39
  • Son Güncelleme: 17.12.2018 09:51

ve şiirleri! şiirleriyle anılıyor ()

Bugün 'nin vuslat yıldönümü... Vefatının 745. yılında anılan Mevlana Celaleddin Rumi'yi tanımak ve anlamak için her sene Mevlana Haftası düzenleniyor. Mevlana Haftası'nda Mevlana'yı anmak için paylaşılabilecek en güzel sözleri derledik. İşte Mevlana'nın söylediği sözler ve şiirleri...

Mevlana'nın 745. vuslat yılı nedeniyle vatandaşlar Mevlana'nın sözlerini ve şiirlerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak Mevlana'yı anmak istiyor. Mevlana'nın söylediği sözleri ve şiirleri toplarladı. İşte Mevlana'nın sözleri ve şiirleri...

MEVLANA SÖZLERİ

Pergel gibiyiz; bir ayağımız sımsıkı şeriata bağlı, Diğer ayağımızla yetmiş iki milleti dolaşıyoruz.

Varlık, yoklukta görülebilir. Zenginler, yoksula cömertlik edebilir.

İstediğin kadar inançlıyım de namaz kıl, sadaka ver. Umut verip, güven aşılayıp da yarıyolda bıraktığın insanın gönül sadakasını her iki dünyada da veremezsin.

Kabuğu kırılan sedef üzüntü vermesin sana, içinde inci vardır.

Ey zulümle bir kuyu kazan! Sen kendin için tuzak hazırlıyorsun.

Gördün ya beni gamdan başka kimse hatırlamıyor, gama binlerce defa aferin.

Kendine gel, yepyeni bir söz söyle de dünya yenilensin! Sözün öylesine bir söz olmalı ki; Dünya'nın da sınırını aşmalı. Sınır nedir, ölçü ne? Bilmemeli!

Korku erkektir, umut ise dişi; onlardan ölümsüz ve temiz şeyler doğar.

Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet edin! İşte o zaman kusursuz olursun.

Mademki kendinde bir dert veya pişmanlık hissediyorsun; bu, Allah'ın sana olan yardımının ve sevgisinin bir delilidir.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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