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  • 16.12.2018 20:24
  • Son Güncelleme: 16.12.2018 20:24

Son dakika: Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, çevrelerinde yoğun kar bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın güneyi, Trakya, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile , , Bolu ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari çevrelerinde ise yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

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