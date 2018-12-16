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  • 16.12.2018 21:56

Son dakika: 'de dehşet! İstediği şarkı çalmayınca...

'nin Gümüşova ilçesinde düğünde istediği şarkı çalınmadığı için kavga çıkartan ve 6 kişiyi bıçaklayarak yaralayan yakalandı. Soner Gel'in daha önce de adam öldürme suçundan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

Düzce'de dehşet! İstediği şarkı çalmayınca...

Dün akşam, Gümüşova'da düzenlenen düğünde iddiaya göre bir kişi istediği şarkının çalınmadığı gerekçesiyle kavga çıkardı.

6 kişiyi bıçaklayarak yaralayan kişi kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 6 kişiyi bıçaklayan kişinin olduğunu belirleyerek arama çalışması başlatırken, düğünde çekilen görüntüleri inceledi.

Soner Gel, Uzunmustafa Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında adam öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, basit yaralama suçlarından toplam 9 yıl 6 ay hapis cezası, 12 yakalama emri ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen Soner Gel, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Soner Gel nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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