Maden suyu kalpten anlıyor

Sağlıklı bir kalp, atış hızıyla kendini belli ediyor. İnsanda normal kalp atış hızının ortalama 60-100 arası olması gerekiyor. Kalp atış hızı, yani nabız sayısının normalden fazla olması, bir takım rahatsızlıkları işaret ediyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener, nabız sayısı hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor...



HASTALIK BELİRTİSİ!

Düzenli spor ya da egzersiz yapanlarda kalp atış hızı, bir dakikada 60'ın altında oluyor. 50'nin altı ile 100'ün üzeri, normal dışı kabul ediliyor. Bazen yapısal özellikten dolayı hiçbir hastalık olmasa bile bazı kişilerin nabız sayısı 80 ya da 80'nin üzerinde olabiliyor. Kalp atış hızının yüksek olması, kalp kapak bozuklukları, kalp damarlarında tıkanma, kansızlık, akciğer sorunları, enfeksiyon, hipertroit gibi hastalıkların belirtisi olabiliyor.

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