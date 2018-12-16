Dünyanın gözü İstanbul’da

2016 ve 2017'de, darbe girişimi, terör eylemleri ve yurtdışında yürütülen algı operasyonları nedeniyle tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşayan İstanbul otelleri, bu yıl turizmde yaşanan pozitif iklimden payını aldı. 2 yıldır ağırlıklı Ortadoğu, İran ve Rusya'dan turist ağırlayan İstanbul, bu yıl Avrupalı turistin yeniden gözdesi haline geldi. Euromonitor International'ın araştırmasına göre İstanbul, en çok ziyaret edilen şehirler sıralamasında Avrupa'da üçüncü, dünyada ise 12'nci oldu.
Turizm profilindeki çeşitlenme otel doluluklarını kasımda yüzde 75'lere çıkarırken, yılın son ayında bu oranın yüzde 80'lerin üzerine yükselmesi bekleniyor. Artan doluluklar oda fiyatlarını 4 yıldızlı otellerde 80, 5 yıldızlılarda 100, lüks otellerde ise 200 doların üzerine çıkardı. Yılbaşı için hazırlıklarını tamamlayan İstanbul otelleri, yeni yılı yüzde 95 doluluk oranlarıyla karşılamaya hazırlanıyor. Turizmciler, İstanbul'daki otellerin dolulukta en iyi dönemin yaşandığı 2014-2015 seviyelerini yakaladığını söylüyor.
CESUR DAVRANMALILAR
İstanbul Turizm Derneği (İSTTA) Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, İstanbul'un yeniden dünyanın gözdesi haline geldiğini söyledi. İstanbul'daki otellerin oda doluluklarının da yüzde 80'in üzerine çıktığını aktaran Korkmaz, "Oda fiyatları ise 4 yıldızlı otellerde 80, 5 yıldızlılarda 100, lüks segment otellerde ise 200 doların üzerine çıktı. Doluluklarda en parlak dönemlerin yaşandığı 2014-2015'i yakaladık ancak fiyatta hâlâ bunun biraz gerisindeyiz. Otellerin kendine güvenip fiyatta daha cesur davranması gerekiyor" dedi. İstanbul Movenpick Golden Horn Otel Genel Müdürü Ahmet Arslan da, otellerin hâlâ fiyat ağırlıklı hareket ettiğini söyledi. Arslan, "Sektör fiyat artırma konusunda çok cesur davranamıyor. Siz fiyatı artırsanız da sizinle aynı klasmanda çalışan bir otel doluluğu yakalayamazsa panikle fiyatı düşürüyor. Bu diğer otelleri de etkiliyor" diye konuştu.
BOYKOT ÇAĞRISI TUTMADI
Otellerin kasımda yüzde 75-80 dolulukları yakaladığını anlatan Aslan, "Biz 20 Aralık'tan itibaren yılbaşı gruplarını almaya başlayacağız. Bu dönem Suudi Arabistan'da da okul tatiline denk geliyor. Suudi Arabistan'daki boykot çağrısı işe yaramadı. Otelimize yoğun bir talep var. Oda doluluklarımız 20'sinden sonra yüzde 95'leri aşacak" ifadelerini kullandı.
ALMANLAR LİDER DURUMDA
Wyndham Grand Kalamış Genel Müdürü Mustafa Alparslan, aralık ayı doluluk ortalamalarının yüzde 75-80 aralığında olacağını belirterek, "Özellikle yılbaşı gecesi için çok yoğun rezervasyon aldık. 3 büyük yılbaşı konseri ve gala yemeklerini içeren yılbaşı konaklama paketleri hazırladık. Paketlerimiz büyük ilgi gördü. Doluluğumuz şimdiden yüzde 99'a ulaştı" dedi. Aralıkta Rusya, Balkanlar ve Avrupa ülkelerinden rezervasyon aldıklarını anlatan Alparslan, "Almanlar tüm yıl içinde birinci sırayı aldı" diye konuştu.
PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTI
Elite World Hotel CEO'su Ünsal Şınık, kasımda Taksim otellerinin doluluklarının yüzde 80'in üzerine çıktığını belirterek, "Pazarda yaşanan çeşitlilik doluluklara da pozitif yansıdı. Artık sadece Ortadoğulu değil, Fransız, Alman, Hollandalı ve İngilizler de geliyor" dedi. Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün de, pazar çeşitliliğine yönelik yapılan tanıtım faaliyetlerinin meyvelerinin toplanmaya başladığını söyledi. Aygün, "Ortadoğu ve Avrupalıların yanı sıra Hintli ve Çinli turistin de yönü İstanbul'a döndü. Çeşitlilik oda doluluklarının yanı sıra fiyatları da geçen yıla oranla yüzde 10 artırdı" ifadelerini kullandı. (SABAH)
Turizm profilindeki çeşitlenme otel doluluklarını kasımda yüzde 75'lere çıkarırken, yılın son ayında bu oranın yüzde 80'lerin üzerine yükselmesi bekleniyor. Artan doluluklar oda fiyatlarını 4 yıldızlı otellerde 80, 5 yıldızlılarda 100, lüks otellerde ise 200 doların üzerine çıkardı. Yılbaşı için hazırlıklarını tamamlayan İstanbul otelleri, yeni yılı yüzde 95 doluluk oranlarıyla karşılamaya hazırlanıyor. Turizmciler, İstanbul'daki otellerin dolulukta en iyi dönemin yaşandığı 2014-2015 seviyelerini yakaladığını söylüyor.
CESUR DAVRANMALILAR
İstanbul Turizm Derneği (İSTTA) Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, İstanbul'un yeniden dünyanın gözdesi haline geldiğini söyledi. İstanbul'daki otellerin oda doluluklarının da yüzde 80'in üzerine çıktığını aktaran Korkmaz, "Oda fiyatları ise 4 yıldızlı otellerde 80, 5 yıldızlılarda 100, lüks segment otellerde ise 200 doların üzerine çıktı. Doluluklarda en parlak dönemlerin yaşandığı 2014-2015'i yakaladık ancak fiyatta hâlâ bunun biraz gerisindeyiz. Otellerin kendine güvenip fiyatta daha cesur davranması gerekiyor" dedi. İstanbul Movenpick Golden Horn Otel Genel Müdürü Ahmet Arslan da, otellerin hâlâ fiyat ağırlıklı hareket ettiğini söyledi. Arslan, "Sektör fiyat artırma konusunda çok cesur davranamıyor. Siz fiyatı artırsanız da sizinle aynı klasmanda çalışan bir otel doluluğu yakalayamazsa panikle fiyatı düşürüyor. Bu diğer otelleri de etkiliyor" diye konuştu.
BOYKOT ÇAĞRISI TUTMADI
Otellerin kasımda yüzde 75-80 dolulukları yakaladığını anlatan Aslan, "Biz 20 Aralık'tan itibaren yılbaşı gruplarını almaya başlayacağız. Bu dönem Suudi Arabistan'da da okul tatiline denk geliyor. Suudi Arabistan'daki boykot çağrısı işe yaramadı. Otelimize yoğun bir talep var. Oda doluluklarımız 20'sinden sonra yüzde 95'leri aşacak" ifadelerini kullandı.
ALMANLAR LİDER DURUMDA
Wyndham Grand Kalamış Genel Müdürü Mustafa Alparslan, aralık ayı doluluk ortalamalarının yüzde 75-80 aralığında olacağını belirterek, "Özellikle yılbaşı gecesi için çok yoğun rezervasyon aldık. 3 büyük yılbaşı konseri ve gala yemeklerini içeren yılbaşı konaklama paketleri hazırladık. Paketlerimiz büyük ilgi gördü. Doluluğumuz şimdiden yüzde 99'a ulaştı" dedi. Aralıkta Rusya, Balkanlar ve Avrupa ülkelerinden rezervasyon aldıklarını anlatan Alparslan, "Almanlar tüm yıl içinde birinci sırayı aldı" diye konuştu.
PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTI
Elite World Hotel CEO'su Ünsal Şınık, kasımda Taksim otellerinin doluluklarının yüzde 80'in üzerine çıktığını belirterek, "Pazarda yaşanan çeşitlilik doluluklara da pozitif yansıdı. Artık sadece Ortadoğulu değil, Fransız, Alman, Hollandalı ve İngilizler de geliyor" dedi. Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün de, pazar çeşitliliğine yönelik yapılan tanıtım faaliyetlerinin meyvelerinin toplanmaya başladığını söyledi. Aygün, "Ortadoğu ve Avrupalıların yanı sıra Hintli ve Çinli turistin de yönü İstanbul'a döndü. Çeşitlilik oda doluluklarının yanı sıra fiyatları da geçen yıla oranla yüzde 10 artırdı" ifadelerini kullandı. (SABAH)
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