ÖGG sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik alımı için sınav 2 Aralık'ta yapılmıştı. Sınava katılan yüzlerce aday gözünü gelecek müjdeli habere çevirdi. Daha önceden 14 Aralık'ta açıklanması planlanan sonuçları hala açıklanmaması adayların merakını artırdı. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ÖGG 79. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2 Aralık'ta gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi 79. Temel Eğitim sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların neden açıklanmadığı konusunda bir açıklama bulunmazken, sonuçların kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor. Konu ile gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçarı, http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınav sonucuna itiraz 17-21 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yazılı sınav itiraz sonuçları ise 26 Aralık'ta açıklanacak.

* Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklar.

* Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımn www.ozelguvenlik.pol.tr internet adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır .

* Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

* Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgi li talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www. ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecek.

* Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talim atın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacak. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacak. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

ÖZEL GÜVENLİK 55. YENİLEME EĞİTİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2 Aralık'ta yapılan Özel Güvenlik 55. Yenileme Eğitim sınavının sonuçları 21 Aralık 2018 tarihinde açıklanacak.

Sınava itirazlar ise 24-28 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İtiraz sonuçları da 31 Aralık'ta duyurulacak.