Hadi canlı bilgi yarışması için geri sayım başladı. Cumartesi günü Supradyn Özel Yarışması ile takipçilerinin karşısına çıkacak olan Hadi'nin ipucu sorusu merak ediliyor. 30 bin TL ödül ile 12.30'da yapılacak yarışma öncesi yarışmacılar bekleyişini sürdürüyor. Peki, Hadi ipucu sorusu yayınlandı mı? Hadi joker kodları neler?

HADİ İPUCU SORUSU YAYINLANDI MI?

Hadi ekibi ipuıcu ipucu sorularını resmi instagram hesabı üzerinden paylaşıyor. Fakat bugün 12.30'da yapılacak yarışma için ipucu sorusu henüz görülmüyor. Hadi ekibi tarafından ipucu sorusu yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

HADİ NEDİR?

Hadi Türkiye'nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanılır.

PARA NASIL ÇEKİLİR?

Kazanılan para 20 TL'yi geçtiğinde hesaptaki para çekilebiliyor. Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereen sayfaya yönkendiriliyorsunuz. 20 TL ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza paranız yollanıyor.