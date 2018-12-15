Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Canlı bilgi yarışması Hadi bugün 20.30'da 30 bin TL ödülü ile yarışmacılarla buluşacak. Hadi'nin yaptığı açıklamada, "Hadi TV+ Film Gecesi için ipucun Suicide Squad filminden geliyor! Dünyanın en kötü kahramanları olan bu efsane karakterleri tanıyor musun?" denildi. İşte 15 Aralık 20.30 Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (15 ARALIK 2018)

Soru: Suicide Squad filminin karakterleri kimdir?

Cevap:

Jared Leto – The Joker

Will Smith – Deadshot

Tom Hardy – Rick Flagg

Margot Robbie – Harley Quinn

Jai Courtney – Boomerang

Cara Delevingne – Enchantress

SUİCİDE SQUAD OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Will Smith, Floyd Lawton / Deadshot: Uzman nişancı ve katil. Gün boyunca paralı asker, geceleri ise endişeli bir baba olan Deadshot avlanmaktan hoşlanır, ama genç kızı için doğru şeyleri yapmaya çalışır.

Jared Leto, Joker: Aşırı kötü ruh hastası. Leto rolünü ''neredeyse Shakespearevari'' ve ''karakterin güzel felaketi'' olarak tanımladı; oynadığı kötü karakter hakkında, ''ben oldukça derin bir dalış yaptım. Fakat bu benzersiz bir fırsattı ve başka bir yol düşünemedim. Bu psikolojik oyunları oynamak eğlenceli oldu. Ama aynı zamanda da çok zahmetli" dedi. Ayrıca filmdeki çoğu yer aldığı sahnenin sonradan silindiğini belirtti.

Margot Robbie, Harleen Quinzel / Harley Quinn: Aşırı çılgın bir kötü ve eski akıl hastalıkları uzmanı. Robbie, Joker ve Harley arasındaki ilişkiyi "Onun (Joker) gibi deli, kelimenin tam anlamıyla deli. Çok çılgın. Ama onu (Joker'i) seviyor. Ve bu gerçekten sağlıksız, işlevsiz bir ilişki. Ancak bağımlılık yapan bir türden." olarak açıkladı.

Joel Kinnaman, Rick Flag: Subay. Amanda Waller'ın emirlerini yerine getirmek için görevlendirilmiştir. Daha önce Tom Hardy bu rol için seçilmişti fakat zamanlamasındaki uyuşmazlıklar nedeniyle bırakma zorunda kaldı.

Viola Davis, Amanda Waller: Takım'ın emir veren hükümet yetkilisi.

Jai Courtney, George "Digger" Harkness / Boomerang: Ölümcül bumerang kullanan bir katil.

Jay Hernandez, Chato Santana / El Diablo: Alev oluşturabilen eski Los Angeles çete üyesi. Takım'ın arasında savaşmak istemeyen tek kişidir.

Adewale Akinnuoye-Agbaje, Waylon Jones / Killer Croc: Sürüngen özelliklerini geliştirmeye sebep olan cilt kondisyonundan muzdarip aşırı kötü biri.

Ike Barinholtz, Griggs

Scott Eastwood, GQ Edwards

Cara Delevingne güçlü büyücü kadın June Moon / Enchantress olarak yer aldı.

Karen Fukuhara uzman dövüş sanatçısı ve kılıçkadın Tatsu Yamashiro / Katana'yı oynadı.

Ben Affleck, Batman olarak göründü.

Jim Parrack, Joker'in uşağı Jonny Frost olarak kadroya katıldı

Adam Beach, Christopher Weiss / Slipknot rolünü aldı.