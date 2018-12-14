Çocuk oyuncağı değil!

Çocuğunun tabancayla oynamasına izin veren baba canından oldu. Akılalmaz olay dün Adana'da yaşandı. 4 yaşındaki Z.K., babasının tabancasıyla oynamaya başladı. Silah bir anda ateş aldı. Emekli uzman çavuş olan baba Kerim K. yaralandı. Ailenin diğer fertleri hemen sağlık ve polis ekiplerini aradı. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz baba tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Yaşam
- 14.12.2018
- Gazete
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