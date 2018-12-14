Her açıklaması olay olan, son olarak 'Veganlar tahıl beyinlidir' diyerek tartışma yaratan Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, şimdi de ekmeği hedef aldı. 'Ekmek yemeyin' diyen Karatay, hamura katılan bromürün kanserojen bir madde olduğunu söyledi.
KOLESTROL KRİZİ
Karatay, "Unlara bir sürü kimyasal madde katılıyor. Bu kimyasal maddeler ile miktarı artıyor, bağımlılık yapıyor ve hamur yapmakta kolaylık oluşturuyor. Bromür, kanserojen bir madde. Bromür katılmadan hakiki ekmek olur. Çin ve Meksika yasakladı. Türkiye'de ekmeğin ne kadar çok kullanıldığını siz düşünün. Vücutta iyot kullanımına mani oluyor. Bütün hormon yapan prostatta, yumurtalıkta, beyinde iyot olmazsa hücrelerimiz çalışmıyor. Bromür de buna mani oluyor" diye konuştu. Kolesterol tartışmalarına ilişkin de Karatay, şöyle konuştu: "Yüksek kolesterol kalp krizi yapmaz. Kalp krizi geçirenlerin yarısının kolesterolü normal. Kalp krizi geçiriyorsa, kolesterol normalse neden kalp krizi geçiriyor? Kolesterol kalp krizi yapar' demek yalandır. İlaç satabilmek için paradigmayı değiştirdiler. Amerikan Kalp Derneği, kolesterolü kalp için risk faktöründen çıkardı."
KOLESTROL KRİZİ
Karatay, "Unlara bir sürü kimyasal madde katılıyor. Bu kimyasal maddeler ile miktarı artıyor, bağımlılık yapıyor ve hamur yapmakta kolaylık oluşturuyor. Bromür, kanserojen bir madde. Bromür katılmadan hakiki ekmek olur. Çin ve Meksika yasakladı. Türkiye'de ekmeğin ne kadar çok kullanıldığını siz düşünün. Vücutta iyot kullanımına mani oluyor. Bütün hormon yapan prostatta, yumurtalıkta, beyinde iyot olmazsa hücrelerimiz çalışmıyor. Bromür de buna mani oluyor" diye konuştu. Kolesterol tartışmalarına ilişkin de Karatay, şöyle konuştu: "Yüksek kolesterol kalp krizi yapmaz. Kalp krizi geçirenlerin yarısının kolesterolü normal. Kalp krizi geçiriyorsa, kolesterol normalse neden kalp krizi geçiriyor? Kolesterol kalp krizi yapar' demek yalandır. İlaç satabilmek için paradigmayı değiştirdiler. Amerikan Kalp Derneği, kolesterolü kalp için risk faktöründen çıkardı."
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