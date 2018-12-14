arasında şeker hastalığı olarak bilinenhızla yayılıyor. Hastalık, dünya çapında 420 milyondan fazla insanı etkiliyor. Diyabet, kan şekerinin yükselmesi durumunda ortaya çıkıyor. Hastalık, kontrol altına alınmadığı takdirde, kalp, inme, böbrek ve göz hastalıklarına davetiye çıkartıyor. Diyabet, sık idrara çıkma, sürekli açlık hissi ve bulanık görme gibi belirtiler gösteriyor.Düzenli beslenme, hastalığa kalkan oluyor. Diyabet savaşçısı besinler şöyle sıralanıyor: